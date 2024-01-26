Оуэн рассказал о болезни своего сына

Сын бывшего обладателя «Золотого мяча», Джеймс Оуэн, страдает из-за дальтонизма - болезнь была обнаружена еще в 2015 году, когда ему было восемь лет. Его отец рассказал, как влияет на него недуг сына.

- Я хотел бы дать ему свои глаза. Мне не по себе, когда я думаю о тех ограничениях, которые будут у Джеймса в его жизни. Например, он не сможет садиться за руль. Не сможет смотреть футбол и обсуждать его с друзьями. Но он старается не подавать виду, он смотрит на вещи положительно. И я тоже не люблю смотреть на вещи негативно. Мы вместе учимся смотреть на все положительно, - цитирует слова Оуэна derbyderbyderby.it.