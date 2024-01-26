Манкильо: «АПЛ превосходит Ла Лигу»

Новичок «Сельты» Хавьер Манкильо удивил испанских журналистов своим заявлением.

Крайний защитник вернулся на родину на прошлой неделе, покинув «Ньюкасл» на правах свободного агента. 29-летний футболист выступал за «сорок» на протяжении шести с половиной лет, и английский чемпионат, по его мнению, ощутимо превосходит испанский по уровню.

«Решение о переходе в «Сельту» далось мне легко. Я знаю, что Рафа Бенитес – отличный тренер, я уже знаком с ним по «Ньюкаслу», и он убедил меня переехать сюда.

Отличия АПЛ от Ла Лиги? Между чемпионатами существует разница – АПЛ на ступень выше Ла Лиги. Но это не имеет значения», – сказал в интервью Diario AS Манкильо.