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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Манкильо: «АПЛ превосходит Ла Лигу»

26 Января 2024 • 03:51 Комментировать
Сельта
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Жирона
1 2.75 X 3.50 2 2.50
28.01 16:00

Новичок «Сельты» Хавьер Манкильо удивил испанских журналистов своим заявлением.

Крайний защитник вернулся на родину на прошлой неделе, покинув «Ньюкасл» на правах свободного агента. 29-летний футболист выступал за «сорок» на протяжении шести с половиной лет, и английский чемпионат, по его мнению, ощутимо превосходит испанский по уровню.

«Решение о переходе в «Сельту» далось мне легко. Я знаю, что Рафа Бенитес – отличный тренер, я уже знаком с ним по «Ньюкаслу», и он убедил меня переехать сюда.

Отличия АПЛ от Ла Лиги? Между чемпионатами существует разница – АПЛ на ступень выше Ла Лиги. Но это не имеет значения», – сказал в интервью Diario AS Манкильо.

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Ньюкасл Сельта Хавьер Манкильо ещё теги

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