Лондонский «Арсенал» пополнил число претендентов на правого защитника «Галатасарая» Сашу Боэ.

Фаворитом в борьбе за француза считается «Бавария», уже договорившаяся с игроком. Мюнхенский клуб ведёт переговоры с «Галатасараем», но может столкнуться с серьёзной конкуренцией. По данным A Spor, к гонке за Боэ присоединился «Арсенал», также надежды на подписание 23-летнего футболиста сохраняет «ПСЖ».

Если верить источнику, «Галатасарай» уже повысил ценник на Сашу Боэ до 30 млн евро, воспользовавшись растущим интересом к латералю. Портал Transfermarkt оценивает стоимость звезды турецкого клуба в 22 млн евро.