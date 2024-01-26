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Английский гранд поспорит с «Баварией» и «ПСЖ» за Боэ слухи

26 Января 2024 • 00:20 Комментировать
Галатасарай
...
Газиантеп
29.01 20:00

Лондонский «Арсенал» пополнил число претендентов на правого защитника «Галатасарая» Сашу Боэ.

Фаворитом в борьбе за француза считается «Бавария», уже договорившаяся с игроком. Мюнхенский клуб ведёт переговоры с «Галатасараем», но может столкнуться с серьёзной конкуренцией. По данным A Spor, к гонке за Боэ присоединился «Арсенал», также надежды на подписание 23-летнего футболиста сохраняет «ПСЖ».

Если верить источнику, «Галатасарай» уже повысил ценник на Сашу Боэ до 30 млн евро, воспользовавшись растущим интересом к латералю. Портал Transfermarkt оценивает стоимость звезды турецкого клуба в 22 млн евро.

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Галатасарай Бавария Арсенал Лондон ПСЖ Саша Боэ трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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