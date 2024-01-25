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​Мать игрока «Манчестер Сити» провела ночь в тюремной камере из-за пьяных выходок

25 Января 2024 • 21:51 Комментировать

Мать английского футболиста Фила Фодена наломала дров в одном из ночных клубов. Как сообщает портал Goal, 44-летняя женщина по имени Клэр переборщила с алкогольными напитками и решила подшутить над гостем, сбив с него кепку. В итоге маму звезды «Манчестер Сити» вывели из клуба – охранники расценили её поведение как нападение на другого посетителя.

На этом приключения Клэр не закончились – она сказала «отвали» полицейским, поэтому была задержана. Мама футболиста провела ночь в тюремной камере.

«Я просто была пьяна и веселилась. Я просто пошутила. Не могу поверить, что у меня возникли проблемы из-за кепки. Сбить чью-то кепку и надеть её обратно – мой фирменный трюк», - сказала Клэр в суде.

Матери Фодена назначили штраф в 100 фунтов. Также она оплатит судебные издержки.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден
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