​Мать игрока «Манчестер Сити» провела ночь в тюремной камере из-за пьяных выходок

Мать английского футболиста Фила Фодена наломала дров в одном из ночных клубов. Как сообщает портал Goal, 44-летняя женщина по имени Клэр переборщила с алкогольными напитками и решила подшутить над гостем, сбив с него кепку. В итоге маму звезды «Манчестер Сити» вывели из клуба – охранники расценили её поведение как нападение на другого посетителя.

На этом приключения Клэр не закончились – она сказала «отвали» полицейским, поэтому была задержана. Мама футболиста провела ночь в тюремной камере.

«Я просто была пьяна и веселилась. Я просто пошутила. Не могу поверить, что у меня возникли проблемы из-за кепки. Сбить чью-то кепку и надеть её обратно – мой фирменный трюк», - сказала Клэр в суде.

Матери Фодена назначили штраф в 100 фунтов. Также она оплатит судебные издержки.