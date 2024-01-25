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​Агуэро: «Манчестер Сити» добивался успехов честно и справедливо»

25 Января 2024 • 21:16 Комментировать

В отношении «Манчестер Сити» идёт расследование – клуб обвиняют в 115 нарушениях финансовых правил. Комментарий на этот счёт дал бывший футболист команды Серхио Агуэро.

«Я бы сказал, что эта тема выходит за рамки моей компетенции. Могу сказать, что наши командные достижения на поле были завоёваны усилиями и спортивным мастерством – честно и справедливо», - сказал Агуэро Stake.

Если «Манчестер Сити» признают виновным, то с учётом объёма дела клубу грозит серьёзное наказание.

Серхио Агуэро выступал за «Манчестер Сити» в 2011-2021 годах. За это время аргентинец провёл 390 матчей, в которых записал на свой счёт 260 голов и 73 результативных паса на партнёров.

Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Серхио Агуэро
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