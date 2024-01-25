​«Вест Хэму» тоже нужен Уилсон

В последнее время слухи активно связывают нападающего «Ньюкасла» Каллума Уилсона со сменой клубной прописки. Как сообщает в социальных сетях журналист Грэм Бэйли, в число клубов, которым интересен 31-летний Уилсон, входит «Вест Хэм». Лондонцы хотят заполучить этого игрока до закрытия зимнего трансферного окна.

В сезоне 2023/2024 Каллум Уилсон провёл 20 матчей, в которых забил восемь голов и отдал один голевой пас на партнёра. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 13 миллионов евро.

Добавим, что «Вест Хэм» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.