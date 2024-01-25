Салах: «Я приложу все усилия, чтобы вернуться в сборную Египта»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах высказался о своей травме.
Ранее футболист получил повреждение на Кубке африканских наций и вернулся в расположение клуба для восстановления.
— Я уже начал восстанавливаться после травмы. Я приложу все усилия, чтобы как можно быстрее вернуться в сборную. Я люблю Египет и буду очень стараться, — написал Салах на своей страничке в социальной сети.
Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что Салах вернется в расположение национальной команды, если успеет восстановиться.
28 января сборная Египта встретится с ДР Конго в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций. Начало матча запланировано на 23:00 по мск.
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