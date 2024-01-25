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​«Манчестер Юнайтед» не может позволить себе даже аренды

25 Января 2024 • 19:59 Комментировать

Финансовое положение «Манчестер Юнайтед» далеко от оптимального. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Лори Уитуэлла, на данном этапе «красные дьяволы» не могут позволить себе даже аренду игроков.

В то же время отмечается, что «Манчестер Юнайтед» следит за нападающим «Брентфорда» Айвеном Тони. Недавно он вернулся в строй после восьмимесячной дисквалификации и в первом же матче забил гол.

Стоит сказать, что в декабре «Манчестер Юнайтед» объявил о выкупе 25% акций клуба компанией INEOS, которой владеет Джим Рэтклифф. Впрочем, сделку ещё должна ратифицировать Премьер-лига.

Новый владелец «Манчестер Юнайтед» готовит чистку состава - названа первая жертва

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Манчестер Юнайтед Брентфорд айвен тони трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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