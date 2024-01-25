​«Манчестер Юнайтед» не может позволить себе даже аренды

Финансовое положение «Манчестер Юнайтед» далеко от оптимального. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Лори Уитуэлла, на данном этапе «красные дьяволы» не могут позволить себе даже аренду игроков.

В то же время отмечается, что «Манчестер Юнайтед» следит за нападающим «Брентфорда» Айвеном Тони. Недавно он вернулся в строй после восьмимесячной дисквалификации и в первом же матче забил гол.

Стоит сказать, что в декабре «Манчестер Юнайтед» объявил о выкупе 25% акций клуба компанией INEOS, которой владеет Джим Рэтклифф. Впрочем, сделку ещё должна ратифицировать Премьер-лига.

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