​Гвардиола нанёс ответный удар президенту УЕФА

«Манчестер Сити» несколько лет назад выиграл дело против УЕФА в CAS – клуб тогда обвиняли в нарушении правил финансового fair play. Президент УЕФА Александер Чеферин выразил уверенность в том, что решение независимой комиссии УЕФА о наказании для «Манчестер Сити» было верным. При этом функционер подчеркнул, что нужно уважать решение CAS.

Напомним, что УЕФА исключал «Манчестер Сити» из еврокубков на два года, но клуб выиграл апелляцию в CAS.

На слова Чеферина отреагировал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Как юрист Чеферин должен подождать решения, а потом делать всё, что хочет. Он должен уважать решение. Юрист должен соблюдать процедуру. Он знает, что мы имеем право защищаться», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Как известно, «Манчестер Сити» год назад обвинили в 115 нарушениях финансовых правил. Независимая комиссия, назначенная АПЛ, ведёт разбирательство.