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​Гвардиола нанёс ответный удар президенту УЕФА

25 Января 2024 • 19:27 Комментировать (1)

«Манчестер Сити» несколько лет назад выиграл дело против УЕФА в CAS – клуб тогда обвиняли в нарушении правил финансового fair play. Президент УЕФА Александер Чеферин выразил уверенность в том, что решение независимой комиссии УЕФА о наказании для «Манчестер Сити» было верным. При этом функционер подчеркнул, что нужно уважать решение CAS.

Напомним, что УЕФА исключал «Манчестер Сити» из еврокубков на два года, но клуб выиграл апелляцию в CAS.

На слова Чеферина отреагировал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Как юрист Чеферин должен подождать решения, а потом делать всё, что хочет. Он должен уважать решение. Юрист должен соблюдать процедуру. Он знает, что мы имеем право защищаться», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Как известно, «Манчестер Сити» год назад обвинили в 115 нарушениях финансовых правил. Независимая комиссия, назначенная АПЛ, ведёт разбирательство.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола УЕФА Александер Чеферин ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Zed2891
25 Января 2024 в 19:38
Подгорел лысый, ну ничего бывает. Чеферин высказал свое мнение, с которым согласно абсолютное большинство людей и лысый моментально сгорел. Значит, в точку попал))
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