Невилл: «Филлипс отлично подходит «Вест Хэму»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о предстоящем переходе полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса в «Вест Хэм».

«Мне кажется, что Филлипс отлично подходит «Вест Хэму». Это надежный футболист, который будет выделяться на поле в составе «молотобойцев», но на самом высоком уровне он не может быстро принимать правильные решения», — цитирует Невилла Caught Offside.

В текущем сезоне 28-летний Филлипс появился на поле в десяти матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет один забитый мяч.

Согласно данным портала Transfermark, стоимость полузащитника составляет 28 миллионов евро.