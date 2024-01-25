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Невилл: «Филлипс отлично подходит «Вест Хэму»

25 Января 2024 • 17:07 Комментировать
Вест Хэм
...
Борнмут
01.02 22:30

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о предстоящем переходе полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса в «Вест Хэм».

«Мне кажется, что Филлипс отлично подходит «Вест Хэму». Это надежный футболист, который будет выделяться на поле в составе «молотобойцев», но на самом высоком уровне он не может быстро принимать правильные решения», — цитирует Невилла Caught Offside.

В текущем сезоне 28-летний Филлипс появился на поле в десяти матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет один забитый мяч.

Согласно данным портала Transfermark, стоимость полузащитника составляет 28 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Гари Невилл Кэлвин Филлипс ещё теги

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