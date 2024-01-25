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​Гвардиола подтвердил уход из «Манчестер Сити» полузащитника

25 Января 2024 • 16:52 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил уход из команды полузащитника Кэлвина Филлипса. Футболист во второй части сезона будет выступать за «Вест Хэм».

«Надеюсь, он сможет получать то игровое время, которого заслуживает, а я не смог ему дать. Он исключительный парень», - слова Гвардиолы в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Гвардиола подтвердил, что в среду 28-летний Филлипс ездил в Лондон для прохождения медицинского обследования.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что у «Вест Хэма» будет право выкупить Филлипса по завершению сезона.

Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ

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