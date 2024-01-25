«Манчестер Сити» посредством своего официального сайта объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Клаудио Эчеверри. Аргентинец, которому в начале года исполнилось 18 лет, поставил подписи под трудовым соглашением сроком до конца сезона 2027/2028. При этом до января 2025 года он продолжит выступать за родной «Ривер Плейт».

Стоит сказать, что Клаудио Эчеверри обратил на себя внимание на недавнем юношеском чемпионате мира. На турнире он был капитаном аргентинской команды и даже оформил хет-трик в четвертьфинальном матче против сверстников из Бразилии.