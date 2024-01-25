«Манчестер Юнайтед» может заменить Онана – на прицеле топ-вратарь

Андре Онана не показывает качественной игры в рамке ворот «Манчестер Юнайтед». Как следствие, в клубе задумались о замене для камерунца. Как сообщает TodoFichajes, на прицеле «красных дьяволов» снова оказался Ян Облак из «Атлетико».

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» может предложить за 31-летнего Облака 45 миллионов евро. Этой суммы может оказаться достаточно – «Атлетико» будет готов выслушать предложения по словенцу ближайшим летом.

Стоит сказать, что слухи уже не впервые связывают «Манчестер Юнайтед» с Яном Облаком. Поговаривали, что именно словенцем манкунианцы хотели заменить Давида де Хеа на посту номер один.