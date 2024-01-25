Зинченко: «Знаю, что нахожусь далеко не в лучшей форме»

Левый защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко признался, что сейчас находится далеко не в лучшей физической форме.

«Знаю, что нахожусь далеко не в лучшей форме. Сейчас меня нельзя назвать самым счастливым человеком на планете, но я знаю, что у каждого бывают взлёты и падения. Я уверен, что всё будет хорошо, ведь у меня в карьере уже случались такие моменты. Я знаю, как нужно вести себя в подобных ситуациях», – цитирует Зинченко The Athletic.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Зинченко отметился одним голом и результативной передачей в 19 матчах. «Арсенал» располагается на третьем месте в турнирной таблице.