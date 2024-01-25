​«Ньюкасл» хочет за Триппьера 25 млн евро – «Бавария» ушла в отказ

Защитника Кирана Триппьера из «Ньюкасла» в последнее время слухи активно связывали с «Баварией». Впрочем, мюнхенцы отказались от 33-летнего англичанина из-за аппетитов его клуба. Согласно данным немецкого Sky, «сороки» хотели получить за Триппьера 25 миллионов евро. В Мюнхене посчитали такую сумму завышенной.

Стоит сказать, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Кирана Триппьера в 11 миллионов евро. Действующий контракт футболист на «Сент-Джеймс Парк» рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне Триппьер отдал восемь голевых передач в 28 матчах.

​«Бавария» может отказаться от Триппьера и Мукиэле