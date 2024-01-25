​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» готовит чистку состава - названа первая жертва

В декабре «Манчестер Юнайтед» объявил о том, что компания INEOS Джима Рэтклиффа возьмёт на себя управление футбольными делами клуба после выкупа 25% акций. В ближайшее время сделку должна ратифицировать Премьер-лига, после чего на «Олд Траффорд» работа закипит по-настоящему.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на iPaperSport, Рэтклифф готовит чистку состава в виде продаж игроков, на которых в «Манчестер Юнайтед» не рассчитывают. Первой такой «жертвой» должен стать нападающий Мэйсон Гринвуд, который сейчас играет за «Хетафе». Интерес к футболисту проявляет сама «Барселона».

На «Олд Траффорд» хотят заработать на продажах игроков 100 миллионов фунтов.