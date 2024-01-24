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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ

24 Января 2024 • 23:28 Комментировать (2)

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала свой ежегодный рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2023 календарного года.

На первом месте расположилась итальянская Серия А – у неё 1619,5 балла. Вторая строчка у Английской премьер-лиги, её показатель – 1567 баллов. Троку замыкает испанская Ла Лига с 1447 баллами.

Четвёртая позиция у Серии А из Бразилии – 1290,5 балла. При этом в прошлом сезоне бразильский топ-дивизион возглавил этот рейтинг, что тогда удивило многих.

Топ-5 по итогам 2023 года замыкает немецкая Бундеслига с показателем в 1282,75 балла.

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Комментарии (2) Все комментарии
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DAG_ARSA
24 Января 2024 в 23:54
интересно, по каким критериям баллы в рейтинге начисляются?
ЮвиК
24 Января 2024 в 23:39
Все верно. В АПЛ только картинка замечательная.
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