​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала свой ежегодный рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2023 календарного года.

На первом месте расположилась итальянская Серия А – у неё 1619,5 балла. Вторая строчка у Английской премьер-лиги, её показатель – 1567 баллов. Троку замыкает испанская Ла Лига с 1447 баллами.

Четвёртая позиция у Серии А из Бразилии – 1290,5 балла. При этом в прошлом сезоне бразильский топ-дивизион возглавил этот рейтинг, что тогда удивило многих.

Топ-5 по итогам 2023 года замыкает немецкая Бундеслига с показателем в 1282,75 балла.