Азар поиграл в шахматы с болбоем, которого пнул 11 лет назад

Завершивший карьеру экс-игрок «Челси» Эден Азар опубликовал в своих соцсетях забавные фотографии. Так, на них Азар встречается с Чарли Морганом – бывшим болбоем «Суонси», которого в далёком 2013 году он пнул – Морган не хотел отдавать Азару мяч под конец поединка.

Вместе на фотографиях Азар и Морган играют в гольф (этот вид спорта стал новым увлечением Эдена после завершения карьеры), а также играют в шахматы и улыбаясь позируют для фото.

Инцидент с Азаром и болбоем, напомним, произошёл в полуфинале Кубка лиги в январе 2013 года. Азар был удалён с поля на 80-й минуте из-за случая с Морганом, «Челси» проиграл по сумме двух матчей со счётом 0:2 и покинул турнир.