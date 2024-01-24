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Азар поиграл в шахматы с болбоем, которого пнул 11 лет назад

24 Января 2024 • 21:18 Комментировать

Завершивший карьеру экс-игрок «Челси» Эден Азар опубликовал в своих соцсетях забавные фотографии. Так, на них Азар встречается с Чарли Морганом – бывшим болбоем «Суонси», которого в далёком 2013 году он пнул – Морган не хотел отдавать Азару мяч под конец поединка.

Вместе на фотографиях Азар и Морган играют в гольф (этот вид спорта стал новым увлечением Эдена после завершения карьеры), а также играют в шахматы и улыбаясь позируют для фото.

Инцидент с Азаром и болбоем, напомним, произошёл в полуфинале Кубка лиги в январе 2013 года. Азар был удалён с поля на 80-й минуте из-за случая с Морганом, «Челси» проиграл по сумме двух матчей со счётом 0:2 и покинул турнир.

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Челси Эден Азар Суонси Чарли Морган ещё теги
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