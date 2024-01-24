​«Манчестер Юнайтед» сообщил Марсьялю решение по его будущему

«Манчестер Юнайтед» проинформировал нападающего Антони Марсьяля о том, что контракт с ним продлеваться не будет. Таким образом, по завершению сезона 2023/2024 француз покинет клуб и обретёт статус свободного агента.

Ранее агент Марсьяля исключал зимний уход нападающего в другой клуб. Более того, 28-летний футболист из-за травмы выбыл приблизительно на десять недель.

Правила ФИФА позволяют Антони Марсьялю свободно вести переговоры с иностранными клубами и даже заключить с одним из них предварительный контракт.

В сезоне 2023/2024 Марсьяль провёл 19 матчей. На счету француза два гола и два голевых паса.