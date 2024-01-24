​Суперклубы АПЛ сразятся за звезду «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих интересен сразу нескольким суперклубам Европы. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, подписать Киммиха хотят английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Кроме того, немецкий футболист находится на радаре «ПСЖ».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Киммих, которому в феврале исполнится 29 лет, не хочет уходить из «Баварии» в зимнее трансферное окно. Недавно футболист снова стал отцом, что наверняка влияет на его решение.

Стоит сказать, что подписать Киммиха летом будет проще, ведь его действующий контракт с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года.