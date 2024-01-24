​Ширер в шутку призвал Кейна не возвращаться в АПЛ

В летнее трансферное окно Гарри Кейн сменил «Тоттенхэм» на «Баварию». Таким образом, в ближайшее время форвард не сможет побить рекорд Алана Ширера по голам в Премьер-лиге Англии. Сейчас на счету Кейна 213 голов, в то время как Ширер в своё время забил 260.

В подкасте Rest is Football экс-игрок сборной Англии Гари Линекер спросил у Майки Ричардса, считает ли он, что Кейн однажды вернётся в Премьер-лигу и побьёт рекорд Ширера. После этого вопроса в разговор вписался сам Ширер.

«Гарри, держишь подальше, будь молодцом», - в шутку сказал Ширер, призывая Кейна не возвращаться в Премьер-лигу.