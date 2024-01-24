Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Рэшфорд ответил на критику Роя Кина

24 Января 2024 • 20:09 Комментировать

Забив гол в недавнем матче Премьер-лиги против «Тоттенхэма», нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд жестом призывал критиков замолчать. Этот жест не понравился легенде «красных дьяволов» Рою Кину.

«Почему кажется, что он злится на всех? Ему нужно получать удовольствие от того, что он играет за «Манчестер Юнайтед», - говорил тогда Кин в студии Sky Sports.

Теперь Рэшфорд опубликовал в социальных сетях фотографию с тренировки, на которой он улыбается. Форвард явно таким образом ответил Рою Кину.

«Итак, он улыбается». Хорошего дня, мои люди», - так подписал фотографию Рэшфорд.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рой Кин Маркус Рэшфорд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд назвал самого сильного игрока, против которого ему приходилось выходить на поле ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс «Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили ​В АПЛ судья допустил грубую ошибку против «Ливерпуля» Нулевые Месси и Суарес, скандальные ВАРы «Реала» и взлетающий «Ювентус» ​«Реал» готов продать полузащитника – но не дешевле 80 млн евро Сане определился с предпочтительным местом продолжения карьеры в случае ухода из «Баварии» «Реал» предложит «Баварии» своего игрока в обмен на Дэвиса
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Барселона» готова позвать Моуринью Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии
Спортивные новости
Зверев победил Алькараса и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open «Адмирал» сенсационно обыграл «Металлург» в матче КХЛ Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open Ольховский объяснил, за счёт чего Медведев сможет пройти в финал Australian Open «Спартак» уверенно переиграл «Динамо» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Января
20:26 · Англия. Премьер-лига
​Ширер в шутку призвал Кейна не возвращаться в АПЛ
20:09 · Англия. Премьер-лига
​Рэшфорд ответил на критику Роя Кина
19:46 · Англия. Премьер-лига
​Тьяго Силва высказался на тему своего будущего
19:29 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон приступил к тренировкам
19:27 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» готов купить форварда из Серии А за 50 млн евро
19:19 · Англия. Премьер-лига
​«Аякс» разгромил «Ливерпуль» со счётом 10:0 в матче юношеских команд
19:06 · Англия. Чемпионшип
​Сенси переходит из «Интера» в английский клуб
18:34 · Англия. Кубок лиги
​В Кубке английской лиги сохранили полуфиналы из двух матчей
18:32 · Англия. Премьер-лига
35-летний Чичарито вернулся в родную Мексику официально
16:37 · Англия. Премьер-лига
Бензема вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед»
16:21 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» может отказаться от Триппьера и Мукиэле
16:16 · Англия. Премьер-лига
Бензема интересен «Лиону» и трём топ-клубам АПЛ
16:14 · Англия. Чемпионшип
​«Уиган» вошёл в историю английского футбола
15:56 · Англия. Премьер-лига
Ло Чельсо счастлив в «Тоттенхэме», аргентинец не перейдёт в «Барселону»
15:43 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль выбыл из строя на 10 недель
Все новости
Рекомендуем