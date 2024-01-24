​Рэшфорд ответил на критику Роя Кина

Забив гол в недавнем матче Премьер-лиги против «Тоттенхэма», нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд жестом призывал критиков замолчать. Этот жест не понравился легенде «красных дьяволов» Рою Кину.

«Почему кажется, что он злится на всех? Ему нужно получать удовольствие от того, что он играет за «Манчестер Юнайтед», - говорил тогда Кин в студии Sky Sports.

Теперь Рэшфорд опубликовал в социальных сетях фотографию с тренировки, на которой он улыбается. Форвард явно таким образом ответил Рою Кину.

«Итак, он улыбается». Хорошего дня, мои люди», - так подписал фотографию Рэшфорд.