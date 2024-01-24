​Тьяго Силва высказался на тему своего будущего

Защитник «Челси» Тьяго Силва после победы над «Мидлсбро» (6:1) в Кубке лиги дал комментарий по поводу своего будущего. Действующий контракт 39-летнего бразильца рассчитан до конца сезона.

«У меня нет планов на будущее. Ничего не запланировано, я просто хочу развлекаться. Ясно, что моя карьера почти закончена, но это ещё не конец. Я всё ещё могу поддерживать хорошую игру. У меня хорошие показатели, и это даёт мне душевное спокойствие для продолжения выступлений. Давайте хорошо закончим этот сезон, а затем посмотрим, что произойдёт. Я спокоен на этот счёт», - сказал Силва журналистам.