Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тьяго Силва высказался на тему своего будущего

24 Января 2024 • 19:46 Комментировать

Защитник «Челси» Тьяго Силва после победы над «Мидлсбро» (6:1) в Кубке лиги дал комментарий по поводу своего будущего. Действующий контракт 39-летнего бразильца рассчитан до конца сезона.

«У меня нет планов на будущее. Ничего не запланировано, я просто хочу развлекаться. Ясно, что моя карьера почти закончена, но это ещё не конец. Я всё ещё могу поддерживать хорошую игру. У меня хорошие показатели, и это даёт мне душевное спокойствие для продолжения выступлений. Давайте хорошо закончим этот сезон, а затем посмотрим, что произойдёт. Я спокоен на этот счёт», - сказал Силва журналистам.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд назвал самого сильного игрока, против которого ему приходилось выходить на поле ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс «Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили ​В АПЛ судья допустил грубую ошибку против «Ливерпуля» Нулевые Месси и Суарес, скандальные ВАРы «Реала» и взлетающий «Ювентус» ​«Реал» готов продать полузащитника – но не дешевле 80 млн евро Сане определился с предпочтительным местом продолжения карьеры в случае ухода из «Баварии» «Реал» предложит «Баварии» своего игрока в обмен на Дэвиса
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Барселона» готова позвать Моуринью Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии
Спортивные новости
Зверев победил Алькараса и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open «Адмирал» сенсационно обыграл «Металлург» в матче КХЛ Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open Ольховский объяснил, за счёт чего Медведев сможет пройти в финал Australian Open «Спартак» уверенно переиграл «Динамо» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Января
20:26 · Англия. Премьер-лига
​Ширер в шутку призвал Кейна не возвращаться в АПЛ
20:09 · Англия. Премьер-лига
​Рэшфорд ответил на критику Роя Кина
19:46 · Англия. Премьер-лига
​Тьяго Силва высказался на тему своего будущего
19:29 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон приступил к тренировкам
19:27 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» готов купить форварда из Серии А за 50 млн евро
19:19 · Англия. Премьер-лига
​«Аякс» разгромил «Ливерпуль» со счётом 10:0 в матче юношеских команд
19:06 · Англия. Чемпионшип
​Сенси переходит из «Интера» в английский клуб
18:34 · Англия. Кубок лиги
​В Кубке английской лиги сохранили полуфиналы из двух матчей
18:32 · Англия. Премьер-лига
35-летний Чичарито вернулся в родную Мексику официально
16:37 · Англия. Премьер-лига
Бензема вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед»
16:21 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» может отказаться от Триппьера и Мукиэле
16:16 · Англия. Премьер-лига
Бензема интересен «Лиону» и трём топ-клубам АПЛ
16:14 · Англия. Чемпионшип
​«Уиган» вошёл в историю английского футбола
15:56 · Англия. Премьер-лига
Ло Чельсо счастлив в «Тоттенхэме», аргентинец не перейдёт в «Барселону»
15:43 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль выбыл из строя на 10 недель
Все новости
Рекомендуем