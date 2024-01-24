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Мэддисон приступил к тренировкам

24 Января 2024 • 19:29 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брентфорд
31.01 22:30

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон близок к возвращению в строй. Хавбек не выходил на поле с начала ноября.

Как сообщает пресс-служба «шпор», 27-летний футболист полностью восстановился после травмы и сможет принять участие в матчах, которые пройдут в конце января.

В нынешнем сезоне Мэддисон появился на поле в 12 играх с учетом всех турниров, записал на свой счет три мяча и стал автором шести ассистов.

В пятницу, 26 января, «Тоттенхэм» примет на своем поле «Манчестер Сити» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Джеймс Мэддисон

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