Мэддисон приступил к тренировкам

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон близок к возвращению в строй. Хавбек не выходил на поле с начала ноября.

Как сообщает пресс-служба «шпор», 27-летний футболист полностью восстановился после травмы и сможет принять участие в матчах, которые пройдут в конце января.

В нынешнем сезоне Мэддисон появился на поле в 12 играх с учетом всех турниров, записал на свой счет три мяча и стал автором шести ассистов.

В пятницу, 26 января, «Тоттенхэм» примет на своем поле «Манчестер Сити» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.