​«Арсенал» готов купить форварда из Серии А за 50 млн евро

«Арсенал» строит планы по усилению состава команды. Пока идёт трансферная зима, лондонцы уже думают о трансферном лете. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «канониры» рассчитывают летом подписать нападающего Джошуа Зиркзее. По данным источника, «Арсенал» готов заплатить за этого футболиста 50 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Зиркзее показал серьёзный прогресс в составе «Болоньи». В 19 матчах текущего чемпионата Италии 22-летний форвард записал на свой счёт семь голов и два результативных паса на партнёров.

«Арсенал» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.