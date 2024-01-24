​«Аякс» разгромил «Ливерпуль» со счётом 10:0 в матче юношеских команд

В среду состоялся товарищеский матч между юношескими командами «Аякса» и «Ливерпуля» в возрастной категории до 18 лет. Амстердамский клуб активно освещал встречу в социальных сетях и с гордостью объявил об итоговом счёте – 10:0 в свою пользу. По результату можно понять, что борьбы на футбольном поле толком не получилось.

Стоит сказать, что академия «Аякса» известна своим умением воспитывать больших игроков. При этом первую команду в этом сезоне серьёзно лихорадило. Благо, в последние месяцы ситуация улучшилась, и прямо сейчас «Аякс» занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизие. «Аяксиды» вполне могут замахнуться на топ-3.