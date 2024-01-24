35-летний мексиканский форвард Хавьер Эрнандес, известный по прозвищу Чичарито, вернулся в родную Мексику, где теперь будет защищать цвета одного из самых известных футбольных клубов страны – «Гвадалахары». О переходе футболиста сообщает пресс-служба команды.

В новый клуб форвард перебрался в статусе свободного агента после того, как покинул свою предыдущую команду, представителя МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси». В США Чичарито играл довольно долгое время – с зимы 2020 года.

Добавим, что «Гвадалахара» - родной клуб мексиканца. Именно в нём он начал свою профессиональную карьеру. Летом 2010 года произошёл первый трансфер в жизни Чичарито – он перебрался в «Манчестер Юнайтед».