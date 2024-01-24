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​«Бавария» может отказаться от Триппьера и Мукиэле

24 Января 2024 • 16:21 Комментировать

В последнее время в прессе много писали о работе «Баварии» по поиску игрока на позицию правого защитника. Так, клуб связывали с Кираном Триппьером из «Ньюкасла» и Норди Мукиэле из «ПСЖ». Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы имеют устные договорённости и обоими игроками, но требования их клубов слишком высоки.

В «Баварии» думают о том, чтобы не подписывать правого защитника зимой и сэкономить деньги на трансферное лето. Правда, такой план пока не утверждён на 100%.

В среду «Бавария» проведёт матч чемпионата Германии против берлинского «Униона». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

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Ньюкасл Бавария ПСЖ Киран Триппьер Норди Мукиэле трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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