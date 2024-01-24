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Ло Чельсо счастлив в «Тоттенхэме», аргентинец не перейдёт в «Барселону»

24 Января 2024 • 15:56 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брентфорд
31.01 22:30

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Джовани ло Чельсо счастлив в своей нынешней команде. По информации от журналиста Мигеля Дилэйни, у аргентинца хорошие отношения с главным тренером Анге Постекоглу, который пообещал футболисту важную роль.

Напомним, ранее каталонская «Барселона» хотела арендовать бывшего полузащитника «Вильярреала» и «Бетиса» до конца сезона, но Постекоглу отказался отпускать ло Чельсо.

Джовани пропустил последние несколько недель из-за травмы, но аргентинец близок к возвращению в строй. 27-летний ло Чельсо в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Джовани Ло Чельсо

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