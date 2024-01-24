Чилуэлл: «Важно, чтобы Палмер помог нам и в пятницу, нас ждёт очередной важнейший матч»

Вице-капитан «Челси» Бен Чилуэлл высказался насчёт игры полузащитника Коула Палмера, который вчера вечером оформил дубль в полуфинале Кубка лиги с «Мидлсбро». «Челси» одержал разгромную победу 6:1.

«Палмер в этом сезоне очень важен для нас. Важно, чтобы он продолжал в том же духе. В пятницу нас ждёт очередной важный матч. Надеюсь, что он поможет нам и в игре с «Астон Виллой», – сказал Чилуэлл в интервью официальному сайту «Челси».

«Челси» встретится с «Астон Виллой» в пятницу в рамках пятого раунда Кубка Англии. Палмер в этом сезоне также отметился 9 голами и 4 ассистами в Премьер-лиге.