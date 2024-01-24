«Манчестер Юнайтед» хочет купить вингера «ПСЖ»

Атакующий полузащитник Усман Дембеле, ныне являющийся игроком «ПСЖ», имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. Согласно информации журналистов Todofichajes, в услугах 26-летнего вингера заинтересован «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» хотят усилить атаку и планируют оформить сделку в летнее трансферное окно. Сумма потенциального перехода оценивается в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Дембеле провел 16 матчей в составе парижской команды. Форвард записал на свой счет один забитый мяч и шесть голевых передач. Его контракт рассчитан до 2028 года.

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