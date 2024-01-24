Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала»

Экс-наставник национальной сборной России Фабио Капелло рассказал, какой нападающий нужен мадридскому «Реалу».

«Если «сливочные» собираются выйти на трансферный рынок, то им нужно поработать над подписанием центрального форварда топового уровня. У «Реала» сейчас с этим проблема. Лучшим вариантом на это место будет Эрлинг Холанн», - цитирует итальянского специалиста газета Marca.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Холанн провел за «Манчестер Сити» 15 поединков. Норвежский нападающий записал себе в актив 14 забитых мячей и четыре голевые передачи. Его ценник – 180 миллионов евро.