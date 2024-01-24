Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс в ближайшее время присоединится к «Вест Хэму».

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что 24 января 28-летний футболист прибудет в Лондон и пройдет медицинское обследование для дальнейшего перехода в клуб. Сообщается, что уже на следующий день Филлипс подпишет контракт с «молотобойцами» и завершит трансфер.

Напомним, хавбек проведет остаток сезона на правах аренды в «Вест Хэме», при этом у клуба будет возможность выкупить футболиста у «Манчестер Сити».

В сезоне-2023/24 Филлипс появился на поле в десяти матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.