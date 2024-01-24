Звезда «Манчестер Сити» Холанн получил послание от Хабиба Нурмагомедова

Бывший чемпион промоушена UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов посредством социальных сетей обратился к нападающему английского «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну.

«Мой друг, скоро увидимся в Манчестере», - говорится в публикации легенды смешанных единоборств.

В нынешнем сезоне Холанн сыграл 22 поединка за «Манчестер Сити». Скандинавский голеадор отметился 19 голами и пятью результативными передачами.

Срок действующего контракта Эрлинга с «горожанами» рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 180 миллионов евро.