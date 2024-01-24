Кто из европейских клубов больше всех заработал на трансферах за последние 10 лет

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о наиболее крупных сделках, о клубах, которые смогли максимально заработать и стали лидерами европейского футбола по этому показателю.

«Челси»

Кто больше всех тратил на приобретение, по идее должен и продавать больше остальных. Футболисты должны же приходить на свободные позиции. И поэтому первое место лондонского «Челси» в таблице европейских клубов, больше других заработавших на продаже своих футболистов, выглядит вполне логично.

Кассу «синим» сделал в 2019 году переход бельгийского футболиста Эдена Азара в «Реал» за 115 млн евро. Невероятно удачная вышла для «Челси» сделка, которая не только принесла денег в клубную казну, но и позволила ослабить конкурента в борьбе за победу в Лиге чемпионов.

Достаточно известная академия футбольных талантов лондонского клуба работала продуктивно. Её выпускниками интересовались именитые клубы, которые не скупились на приобретения. Выпускники академии Фикайо Томори и Марк Гехи (наиболее удачные из сделок на «выход») принесли «Челси» почти 55 млн евро.

«Бенфика»

Португальский футбол давно стал в Европе своеобразной кузницей высококвалифицированных кадров для топ-клубов. И «Бенфика», и «Порту» являются постоянными участниками Лиги чемпионов, если не стадии плей-офф, то групповой уж точно. Жуан Феликс в 19 лет 11 апреля 2019 года в четвертьфинальном матче Лиги Европы `против франкфуртского «Айнтрахта» забил три мяча, став самым молодым автором хет-трика в истории турнира. Через несколько месяцев руководство «Бенфики» на фоне роста трансферной стоимости соотечественника сторговалось с мадридским «Атлетико» на рекордные для себя 127 млн евро. Год назад лиссабонцы договорились с «Челси» по трансферу Энцо Фернандеса за 121 млн евро. Для «синих», как для клуба с самым большими трансферными расходами, это стало самым дорогим приобретением десятилетия! «Бенфика» – пример того, как нужно зарабатывать.

«Монако»

Нынешнему клубу Александра Головина принадлежит трансфер №2 в истории – это продажа Килиана Мбаппе в «ПСЖ» за 180 млн евро в 2018 году. Орельен Тчуамени, Хамес Родригес и Тома Лемар ушли за трансферы, превышающие 70 млн евро. Состоялись прибыльные продажи Бернарду Силвы, Фабиньо и Юри Тилеманса в английские клубы.

«Ювентус» и «Барселона»

Положение итальянских клубов в роли лидеров закономерно. «Макаронники» берут количеством. «Ювентус» за десятилетие совершил 555 продаж футболистов – почти два состава за сезон. Ненамного от северного соседа отстаёт столичная «Рома» – 532 трансфера. Рекордным трансфером для «Старой синьоры» стала продажа Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года.

«Переход века» (Неймара в «Пари Сен-Жермен») в 2017-м принёс «Барселоне» практически 25% от всей суммы дохода от продажи футболистов за прошедшие 10 лет. На второй позиции лучших продаж каталонского клуба расположился Артур Мело, который перебрался в стан «Ювентуса» за 80 млн евро летом 2020 года.

Лидеры по суммам, вырученным от продажи футболистов за последние 10 лет в Европе

Клуб Заработок, млрд евро Наиболее дорогие продажи, млн евро «Челси» 1,328 Эден Азар (в «Реал») за 115 «Бенфика» 1,218 Жуан Феликс (в «Челси») за 127 «Монако» 1,200 Килиан Мбаппе (в «ПСЖ») за 180 «Ювентус» 1,098 Поль Погба («Манчестер Юнайтед») за 105 «Барселона» 1,068 Неймар (в «ПСЖ») за 222

Константин Лицин