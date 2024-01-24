Кто из европейских клубов больше всех заработал на трансферах за последние 10 лет

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о наиболее крупных сделках, о клубах, которые смогли максимально заработать и стали лидерами европейского футбола по этому показателю.
«Челси»
Кто больше всех тратил на приобретение, по идее должен и продавать больше остальных. Футболисты должны же приходить на свободные позиции. И поэтому первое место лондонского «Челси» в таблице европейских клубов, больше других заработавших на продаже своих футболистов, выглядит вполне логично.
Кассу «синим» сделал в 2019 году переход бельгийского футболиста Эдена Азара в «Реал» за 115 млн евро. Невероятно удачная вышла для «Челси» сделка, которая не только принесла денег в клубную казну, но и позволила ослабить конкурента в борьбе за победу в Лиге чемпионов.
Достаточно известная академия футбольных талантов лондонского клуба работала продуктивно. Её выпускниками интересовались именитые клубы, которые не скупились на приобретения. Выпускники академии Фикайо Томори и Марк Гехи (наиболее удачные из сделок на «выход») принесли «Челси» почти 55 млн евро.
«Бенфика»
Португальский футбол давно стал в Европе своеобразной кузницей высококвалифицированных кадров для топ-клубов. И «Бенфика», и «Порту» являются постоянными участниками Лиги чемпионов, если не стадии плей-офф, то групповой уж точно. Жуан Феликс в 19 лет 11 апреля 2019 года в четвертьфинальном матче Лиги Европы `против франкфуртского «Айнтрахта» забил три мяча, став самым молодым автором хет-трика в истории турнира. Через несколько месяцев руководство «Бенфики» на фоне роста трансферной стоимости соотечественника сторговалось с мадридским «Атлетико» на рекордные для себя 127 млн евро. Год назад лиссабонцы договорились с «Челси» по трансферу Энцо Фернандеса за 121 млн евро. Для «синих», как для клуба с самым большими трансферными расходами, это стало самым дорогим приобретением десятилетия! «Бенфика» – пример того, как нужно зарабатывать.
«Монако»
Нынешнему клубу Александра Головина принадлежит трансфер №2 в истории – это продажа Килиана Мбаппе в «ПСЖ» за 180 млн евро в 2018 году. Орельен Тчуамени, Хамес Родригес и Тома Лемар ушли за трансферы, превышающие 70 млн евро. Состоялись прибыльные продажи Бернарду Силвы, Фабиньо и Юри Тилеманса в английские клубы.
«Ювентус» и «Барселона»
Положение итальянских клубов в роли лидеров закономерно. «Макаронники» берут количеством. «Ювентус» за десятилетие совершил 555 продаж футболистов – почти два состава за сезон. Ненамного от северного соседа отстаёт столичная «Рома» – 532 трансфера. Рекордным трансфером для «Старой синьоры» стала продажа Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года.
«Переход века» (Неймара в «Пари Сен-Жермен») в 2017-м принёс «Барселоне» практически 25% от всей суммы дохода от продажи футболистов за прошедшие 10 лет. На второй позиции лучших продаж каталонского клуба расположился Артур Мело, который перебрался в стан «Ювентуса» за 80 млн евро летом 2020 года.
Лидеры по суммам, вырученным от продажи футболистов за последние 10 лет в Европе
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|«Челси»
|1,328
|Эден Азар (в «Реал») за 115
|«Бенфика»
|1,218
|Жуан Феликс (в «Челси») за 127
|«Монако»
|1,200
|Килиан Мбаппе (в «ПСЖ») за 180
|«Ювентус»
|1,098
|Поль Погба («Манчестер Юнайтед») за 105
|«Барселона»
|1,068
|Неймар (в «ПСЖ») за 222
Константин Лицин
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