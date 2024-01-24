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«Манчестер Сити» нацелился сразу на четырёх игроков «Жироны»

24 Января 2024 • 09:01 Комментировать

Недавний поединок чемпионата Испании между «Жироной» и «Севильей» (5:1) посетил спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн.

По сообщениям журналистов Cronica Global, функционер просматривал потенциальных новичков. В сфере интересов «горожан» находятся сразу несколько игроков «Жироны». Речь идет о нападающих Артёме Довбике и Савио Морейре, а также двух полузащитниках – Викторе Цыганкове и Яне Коуто.

Напомним, что в матче с «Севильей» Довбик оформил хет-трик, в активе Цыганкова один гол. В настоящий момент «Жирона» лидирует в турнирной таблице испанского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Жирона Александр Цыганков Ян Коуто Артём Довбик Савио Морейра трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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