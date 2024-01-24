Фердинанд назвал игрока, которого «Манчестер Юнайтед» хотел купить вместо Роналду

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд вспомнил о трансфере в манкунианский гранд португальского форварда Криштиану Роналду.

«С Роналду подписали контракт, когда мы были на турнире в Лиссабоне. Ему очень повезло, что тогда клуб предложил ему работу. Изначально планировался переход Роналдиньо, но сделка не состоялась. Затем Алекс Фергюсон обратил внимание на Криштиану, но это отдельная история», - передает слова Фердинанда The Oni One.

Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год, а также в сезоне-2021/2022. В настоящий момент 38-летний португалец играет за «Аь-Наср».