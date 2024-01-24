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​Коул Палмер: «Отличная возможность взять трофей»

24 Января 2024 • 02:23 Комментировать

Лондонский «Челси» достойно ответил на неудачу в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против «Мидлсбро», команда Маурисио Почеттино разгромила соперника со счетом 6:1. Теперь вингер «Челси» Коул Палмер рассказал о том, что чувствует в связи с выходом в финал:

- После первой игры думали, что будет сложно, но мы победили. Я допустил несколько промахов в первом матче, сейчас удалось вернуться в игру должным образом. Забил дважды и теперь сыграю на «Уэмбли» - я счастлив, - цитирует слова Палмера BBC Sport.

В другом полуфинале между собой сыграют «Ливерпуль» и «Фулхэм».      


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