​Дисаси: «Мы показали другой футбол»

Лондонский «Челси» достойно ответил на неудачу в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против «Мидлсбро» - проиграв с минимальным гандикапом, в ответной игре «Челси» уничтожил соперника со счетом 6:1. Французский защитник клуба Аксель Дисаси прокомментировал итоги игры, он удовлетворен ею:

- Этобыл отличный матч после поражения в первой игре. Я счастлив, потому что мы показали совсем другой футбол и заслужили победу. Я впервые попаду на «Уэмбли» - это очень приятно. После первой игры мы все были злы и нас это очень мотивировало, - цитирует слова Дисаси BBC Sport.