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Клуб АПЛ намерен арендовать Рейну у «Боруссии»

23 Января 2024 • 23:17 Комментировать
Боруссия Д
...
Бохум
28.01 19:30

«Ноттингем Форест» работает над подписанием полузащитника дортмундской «Боруссии» Джованни Рейны.

«Лесники» уже начали переговоры по аренде 21-летнего футболиста, крайне редко попадающего в стартовый состав «шмелей» в текущем сезоне. По сведениям HITCfootball, английский клуб намерен включить в сделку опцию выкупа американского атакующего хавбека. Сторонам ещё предстоит согласовать некоторые детали перехода.

Джованни Рейна принял участие в 13 матчах за «Боруссию» Дортмунд в нынешней кампании, не отметившись результативными действиями. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 20 млн евро.

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Боруссия Дортмунд Ноттингем Форест Джованни Рейна трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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