Клуб АПЛ намерен арендовать Рейну у «Боруссии»

«Ноттингем Форест» работает над подписанием полузащитника дортмундской «Боруссии» Джованни Рейны.

«Лесники» уже начали переговоры по аренде 21-летнего футболиста, крайне редко попадающего в стартовый состав «шмелей» в текущем сезоне. По сведениям HITCfootball, английский клуб намерен включить в сделку опцию выкупа американского атакующего хавбека. Сторонам ещё предстоит согласовать некоторые детали перехода.

Джованни Рейна принял участие в 13 матчах за «Боруссию» Дортмунд в нынешней кампании, не отметившись результативными действиями. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 20 млн евро.