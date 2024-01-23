Онана не сделал ни одного сейва на групповом этапе Кубка Африки

Голкипер сборной Камеруна и «Манчестер Юнайтед» Андре Онана стал худшим голкипером группового этапа Кубка Африки.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», камерунец вышел сыграть лишь в одном матче, против сборной Сенегала (1:3). И пропустил всё, что летело в его ворота, не сделав ни одного сейва за игру. Сенегальцы нанесли по воротам сборной Камеруна три удара в створ.

В двух остальных матчах группового раунда ворота камерунцев защищал запасной вратарь «Нима» из третьего дивизиона Франции Фабрис Ондоа.

Тем не менее, сборная Камеруна вышла в плей-офф африканского турнира со второго места, набрав четыре очка.