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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ходжсону сообщили о возможном увольнении

23 Января 2024 • 22:19 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Шеффилд Юнайтед
30.01 23:00

Председатель «Кристал Пэлас» Стив Пэриш пообщался с главным тренером команды Роем Ходжсоном после поражения от «Арсенала» со счётом 0:5. Как сообщает The Guardian, руководитель клуба высказал конструктивную критику опытному специалисту и предупредил его о возможном увольнении в случае, если результаты не улучшатся.

Именно Ходжсон будет готовить «Кристал Пэлас» к ближайшему матчу Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед». Команды сыграют во вторник, 30 января.

Отметим, что на текущий момент «Кристал Пэлас» располагается на 15-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Рой Ходжсон Кристал Пэлас

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