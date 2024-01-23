​Ходжсону сообщили о возможном увольнении

Председатель «Кристал Пэлас» Стив Пэриш пообщался с главным тренером команды Роем Ходжсоном после поражения от «Арсенала» со счётом 0:5. Как сообщает The Guardian, руководитель клуба высказал конструктивную критику опытному специалисту и предупредил его о возможном увольнении в случае, если результаты не улучшатся.

Именно Ходжсон будет готовить «Кристал Пэлас» к ближайшему матчу Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед». Команды сыграют во вторник, 30 января.

Отметим, что на текущий момент «Кристал Пэлас» располагается на 15-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.