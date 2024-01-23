​«Ньюкасл» отклонил предложение «Баварии» в 15 млн евро за Триппьера

«Бавария» работает над подписанием защитника Кирана Триппьера из «Ньюкасла». Во вторник в прессу просочилась информация о том, что гранд Бундеслиги предложил за 33-летнего англичанина 15 миллионов евро. Теперь Daily Mail сообщает о том, что «Ньюкасл» ответил на это предложение отказом.

Ранее появлялись сообщения о желании Кирана Триппьера переехать в «Баварию» этой зимой. Действующий контракт защитника с «Ньюкаслом» рассчитан до середины 2025 календарного года.

В 28 матчах сезона 2023/2024 Триппьер отметился восемью результативными передачами на партнёров.