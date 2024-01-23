Осимхен высказался насчёт слухов о переезде в АПЛ

Нападающий Виктор Осимхен дал комментарий по поводу своего возможного перехода в клуб Английской премьер-лиги.

«Думаю, 60% людей упоминают слухи обо мне, связанные с Премьер-лигой. Премьер-лига – одна из крупнейших лиг в мире. Я хочу сильно провести остаток сезона с «Наполи», а затем объявить о своём решении», - слова Осимхена приводит в социальных сетях известный журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на CBS.

Ранее 25-летний Осимхен дал понять, что уйдёт из «Наполи». Футболист говорил, что летом собирается сделать «следующий шаг» в своей карьере.

В нынешнем сезоне Виктор Осимхен забил восемь голов в 18 матчах.