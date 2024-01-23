​«Бавария» сделала новое предложение по Триппьеру – названа сумма

«Бавария» продолжает предпринимать попытки подписать в зимнее трансферное окно защитника Кирана Триппьера. Как сообщает немецкий Sky, мюнхенский гранд направил «сорокам» новое официальное предложение по 33-летнему игроку. Речь идёт примерно о 15 миллионах евро.

Ранее «Ньюкасл» настаивает на том, что Триппьер не продаётся, но «Баварию» это не остановило. Поговаривают, что видеть англичанина в составе своей команды очень хочет рулевой мюнхенцев Томас Тухель.

В сезоне 2023/2024 Киран Триппьер провёл 28 матчей. В них защитник записал на свой счёт восемь результативных передач.