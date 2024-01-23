Почти год назад «Манчестер Сити» обвинили в 115 финансовых нарушениях. В Премьер-лиге подтвердили, что слушания по этому делу уже были назначены. Правда, ничего конкретного о разбирательстве пока неизвестно. Если «горожан» признают виновными, то с учётом объёма дела клубу грозит серьёзное наказание – от штрафа до исключения из Премьер-лиги.

Как сообщает SPORTbible, ссылаясь на журналиста Сэма Ли, Гвардиола может принять «шокирующее решение» по своему будущему. По данным источника, в клубе есть ощущение, что Гвардиола продлит контракт даже при вылете «Манчестер Сити» из топ-дивизиона Англии.

Отметим, что действующий контракт связывает Хосепа Гвардиолу с «Манчестер Сити» до середины 2025 года.