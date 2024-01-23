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​Руй Витория озвучил претензию к Клоппу

23 Января 2024 • 19:46 Комментировать

Нападающий Мохамед Салах получил травму в расположении сборной Египта на Кубке африканских наций. Первым, кто рассказал о возвращении Салаха в Англию, был рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп. Это не понравилось тренеру египетской сборной Рую Витории.

«Мы не хотели ничего объявлять до игры. Всё было под контролем нашей медицинской бригады. Мы не хотели никого тревожить. Я не считаю правильным, что «Ливерпуль» через какого-либо соперника сообщил об этом, ведь нам предстояла очень важная игра», - сказал Руй Витория журналистам.

Стоит напомнить, что в своё время Руй Витория работал в России со «Спартаком».

Добавим, что сборная Египта и «Ливерпуль» ранее подтвердили возвращение Салаха в расположение клуба для лечения. Форвард имеет шансы сыграть за Египет только на поздних стадиях Кубка Африки, если команда туда доберётся.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Сборная Египта Мохамед Салах Руй Витория ещё теги
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