​«Вест Хэм» сможет выкупить Филлипса у «Манчестер Сити»

В ближайшее время полузащитник Кэлвин Филлипс сменит «Манчестер Сити» на «Вест Хэм». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в среду 28-летний футболист пройдёт медицинское обследование для «молотобойцев» из Лондона.

Клубы уже согласовали аренду Филлипса на срок до конца сезона. Другой журналист – Флориан Плеттенберг – отмечает, что «Вест Хэм» сможет выкупить Филлипса летом приблизительно за 40 миллионов евро.

Кэлвин Филлипс рассчитывает выступить за сборную Англии на чемпионате Европы – 2024, поэтому смена клубной прописки должна пойти ему на пользу.