Звёздный Бернарду Силва – на радаре «Барселоны»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва остаётся на радаре «Барселоны». Информацию подтвердил Жорже Мендеш – агент 29-летнего португальского футболиста. Об этом информирует Transfer News Live.

Как известно, слухи активно связывали Силву с «Барселоной» в прошлом году, но летом звёздный хавбек продлил трудовое соглашение с «Манчестер Сити» до конца сезона 2025/2026. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Бернарду в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бернарду Силва провёл 25 официальных матчей. В них португалец записал на свой счёт семь голов и четыре голевых паса на партнёров.