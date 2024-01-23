​«Челси» начинает проявлять интерес к Бензема

Нападающий Карим Бензема может покинуть «Аль-Иттихад» в зимнее трансферное окно. Поговаривают, что 36-летний француз уже сообщил руководителям клуба о желании уйти в аренду до конца сезона.

Как сообщает в социальных сетях журналист The Guardian Эд Ааронс, интерес к Бензема начинает проявлять «Челси». При этом ранее в прессе появлялась информация о том, что экс-форвард «Реала» в трансферные планы лондонских «пенсионеров» не входит.

В сезоне 2023/2024 Карим Бензема провёл 20 игр, в которых забил 12 голов и отдал пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 15 миллионов евро.